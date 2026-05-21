【クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.】 10月 発売予定 価格：7,920円 コトブキヤは、プラモデル「クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.」を10月に発売する。価格は7,920円。 本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE 3 SILENT LINE」より、オープニングムービーで登場した軽量二脚機体「クレスト CR-C98E2 強襲型Ver.」を、同社のプラモデルシリ&#12540