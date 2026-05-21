5月21日の高知県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、高知地方気象台は21日の夜遅くまで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意するよう呼びかけています。西日本を通過している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、21日の県内は大気の状態が非常に不安定になっています。現在、県中部には雷注意報、県東部と西部には強風注意報と雷注意報、波浪注意報が発表されています。高知地方気象台は21日昼