6年ぶりのモデルチェンジミシュランのスタッドレスタイヤ『Xアイス・スノー』がモデルチェンジし、『Xアイス・スノー＋』に進化して登場。Xアイス・スノーの登場は2020年だったので、6年ぶりのモデルチェンジとなる。【画像】氷も雪も、すべての冬道で、より安心感が長く続く『ミシュランXアイス・スノー＋』全12枚トレッドデザインは先代Xアイス・スノーと共通で、一見するとマイナーチェンジのようだ。しかし、引き上げられた