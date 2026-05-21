厚木市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防から解決までを支援してくれる法律の専門家です。厚木市および近隣地域では、法律事務所に加え、弁護士会や市役所、法テラスなどの公的機関でも、弁護士による無料相談が利用できます。弁護士に相談することで、抱えている課題を整理しやすくなり、解決までの見通しを描きやすくなる点がメリットです。ただし、無