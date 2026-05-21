2児の母でタレントの安めぐみ（44）が20日、自身のブログを更新。長女（11）の“小学校最後の運動会”が行われたことを報告するとともに、家族との穏やかな日常ショットを多数公開した。【写真】「美味しそう」長女“小学校最後”の運動会！安めぐみ手作りのボリューム満点＆彩り豊かなお弁当安は「最近の色々」とつづり、ブルーのワンピースを着た次女（2）を安が抱っこしながら笑顔を見せる親子ショットや、鮮やかなピンク色