元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナウンサー（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。ピンクメイクを施した最新ショットを披露した。【写真】「あまりしないので新鮮でした」ピンクメイクを施した岩田絵里奈アナの美麗ショット雑誌『anan』の撮影に臨んだという岩田アナは、「お肌と髪についてお話ししています」と見どころを紹介。「ピンクメイク、あまりしないので新鮮でした」と、春らしくフ