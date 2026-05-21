メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が約1カ月ぶりに投・打二刀流で先発出場し、第8号ホームランを放ちました。投げては5回無失点の好投で4勝目をあげました。1番・投手兼指名打者で出場した大谷選手。プレーボール直後の第1打席、その初球でした。高めのストレート振り抜き、バックスクリーン右に飛び込む第8号、先頭打者ホームラン。6試合ぶりのアーチでした。自らのバットで先制点をあげた大谷選手はピッチャーとして、二