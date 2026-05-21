お笑いコンビ「とろサーモン」・久保田かずのぶ（46）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。M-1優勝後の激動ぶりを語った。M-1グランプリ2025半年報告会と題し、王者「たくろう」と準優勝「ドンデコルテ」が登場した。2017年の優勝者として久保田も並んで座り、当時を回想。来る仕事は全部受け、フルスロットルで働くも「ちゃんとパンクした」と吐露した。「全部とりあえず行ってたから