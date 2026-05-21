100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が、自身のXを更新。ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】100cmヒップで太もも強調！春麗コスプレ姿の倉持由香定期的にコスプレ写真を投稿しており、今回は「青と黒、どっちの春麗が似合いますか？」と投稿。色違いの春麗コスプレ写真を2枚公開した。これにファンは「どちらもと