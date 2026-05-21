アメリカのトランプ大統領は20日、イラン情勢をめぐり「最終段階にある」との認識を示し、改めてイランに譲歩を迫りました。一方、イランメディアは、アメリカから新たな文書を受け取ったと報じています。トランプ大統領「イランについては最終段階に入っている。どうなるか見てみよう。合意に至るか、あるいはそうならないことを願うが、少し手荒なことをすることになるか、どちらかだ」トランプ大統領は20日、イラン情勢をめぐり