俳優の市原隼人（39）が21日、自身のインスタグラムを更新。愛車でのドライブ旅を明かした。「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た」と報告。「大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と記した。「日が昇る前に自宅を出て、朝日を背に自分の影を追うようにひたすら走り続け、名古屋で朝食を食べ、京都を少し散策ながら夕食につくと、長い歴史を持つご家族経営