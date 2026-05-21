俳優の赤西仁と錦戸亮の共同プロジェクトとして誕生したジュエリーブランド「JeRagen（ジェラージェン）」の新コレクションが、7月の一般発売に先駆けて、きょう21日午前11時より先行販売を開始した。あわせて、YouTubeチャンネル「NO GOOD TV（ノーグッドティービー）」にて、ジュエリーが完成するまでを追ったメイキングムービーが公開される。【写真】漂う大人の色気…ジュエリーに負けない輝きの赤西仁と錦戸亮前作のコレ