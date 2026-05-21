19日、兵庫県たつの市の住宅で親子2人の遺体が見つかった事件で、住宅には現金の入った財布が残されていたことがわかりました。19日、兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察官が駆け付けた際、玄関のドアに鍵はかかっていなかったということですが、その後の捜査関係者への取材で、住宅に現金が入った財布が残されていたことがわかりました。2人