20日に公開された映像の中で、活動家らの拘束に反応を示すイスラエルのベングビール国家治安相（中央）＝中部アシュドッド（OfficeofItamarBenGvir提供・ロイター＝共同）【ニューヨーク、エルサレム共同】イスラエル極右政党党首のベングビール国家治安相は20日、パレスチナ自治区ガザへ支援物資を届けるため船で向かいイスラエル軍に拘束された活動家らの動画を公開。両手を縛られた上、頭を伏せてひざまずく活動家ら