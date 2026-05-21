きょうの東京市場で日経平均株価は一時2100円以上値上がりし、6万1000円台を回復しています。東証から中継です。きのう、3週間ぶりに終値で6万円を割り込んだ日経平均株価。きょうは一転、大幅な値上がりとなっています。日経平均株価は取引開始直後からどんどん値を上げ、一時2100円以上値上がりし、午前は2140円高い、6万1945円で取引を終えています。トランプ大統領がイランとの戦闘終結について「最終段階」と話したことで期待