衆院憲法審査会＝21日午前、国会与野党は21日の衆院憲法審査会で、大規模災害などに備えた緊急事態条項を憲法に明記した場合の改正条文イメージ案を巡り討議した。自民党は、内閣が法律に代わり「緊急政令」を制定できる規定の必要性を主張。中道改革連合は国会議員の任期延長に関し、選挙実施が困難な場合の手続きや認定に関する要件を慎重に検討すべきだと訴えた。イメージ案を基にした討議は、14日に続き2回目。自民の新藤