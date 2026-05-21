MNL48のホームページが更新されました。【映像】MNL48のホームページ「MNL48に関する大切なお知らせこのたび、株式会社P.O.Sは、関係各所との協議を重ねた結果、2026年5月末日をもちまして、MNL48としての活動を終了することを決定いたしましたので、ファンの皆様にご報告申し上げます。これまでMNL48は、多くのファンの皆様、メンバー、スタッフ、関係者の皆様に支えられながら活動を続けてまいりました。しかしながら、運営体