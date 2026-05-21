「数年前。初めてビュッフェに挑戦した時の息子。初心者すぎる」【写真】お皿の上にポツン…と盛られたのは？こんな言葉とともに投稿されたのは、ちょこんと蕎麦だけを盛ったビュッフェ用のお皿の写真です。盛ったのは、この時初めてビュッフェに挑んだという3歳頃の息子さん。蕎麦のみという粋なチョイスに、さまざまな感想が届きました。 「蕎麦オンリーのチョイスがまた渋くていいw」「○×ゲームするのかな」「にして