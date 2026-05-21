「あまりにも人が多すぎてwwwwwチンアナゴがwwwww仕事をwwwww辞めました」【写真】砂からまったく出てこなくなったチンアナゴ「水族館で、ただの砂地を見せつけられるw」「桂浜水族館」（高知県高知市）のX（旧Twitter）公式アカウント（@katurahama_aq）が、そんな今年の大型連休の盛況ぶりを表すポストを投稿。館内に起こった珍現象に、リプ欄にも驚きの声が上がっています。紹介されたのは、館内で飼育されているチンアナゴにつ