バラエティー番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の公式X（旧Twitter）は5月20日、投稿を更新。22日放送回の“依頼者”に、驚きの声が集まっています。【動画】あいみょんが依頼者として出演？「依頼者であいみょん？？笑笑」同アカウントは「今週のナイトスクープは...」とつづり、次回放送の予告動画を公開。映像の冒頭では、お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾探偵が調査を担当する「生駒山で助けてくれた命の恩人を