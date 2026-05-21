みなさんが「今もっとも欲しい」と思う国産車はどの車ですか。株式会社NEXER（東京都豊島区）と『グーネット中古車』が共同で調査を実施した結果、トヨタの「プリウス」が1位となりました。【ランキング】今もっとも欲しい国産車は？調査は、普段車を運転する全国の男女300人を対象として、2026年2月〜3月の期間にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以下の通りです。今欲しい国産車ランキン