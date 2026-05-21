21日未明、伊賀市の名阪国道でトンネル入口の壁面に大型トラックが衝突し、車から火が出ました。燃えた車内から運転手と見られる身元不明の遺体が見つかり、警察では身元の特定を急いでいます。警察の調べによりますと21日午前2時15分頃、伊賀市柘植町の名阪国道・上り、加太トンネルの入口の壁面に大型トラックが衝突しました。この事故で大型トラックからは火が出て燃えた車内から運転手と見られる身元不明の遺体が見つかりまし