「毎日家計簿をつけているのに、なぜかお金が貯まらない」そんなジレンマの正体は、脳の仕組みにあるのかもしれません。明治大学教授・堀田秀吾氏の著書『科学的に正しい［お金が貯まる］習慣』は、科学が証明した「お金が勝手に増える」少しの工夫を厳選して紹介する一冊。本書から一部抜粋し、人間の感情が経済的な合理性をいかに狂わせるか、その意外な実態を解説しています。【診断】お金に関する「自己効力感」診断テスト損を