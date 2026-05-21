実用性とFUNを両立した新時代コンパクトスポーツカーホンダは2026年5月21日、新型小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を同月22日に発売すると発表しました。発売に先駆けて4月10日から先行予約が開始されていましたが、受付直後から大きな反響を呼び、EVファンのみならず、これまでガソリン車のスポーツモデルを好んできたユーザーからも高い注目を集めています。【画像】これがホンダ新型「スーパーワン」の姿です！ 画像で