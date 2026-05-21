菊川あすかによる人気小説シリーズ「大奥の御幽筆」の完結巻となる『大奥の御幽筆～最後の恋文～』がマイクロマガジン社「ことのは文庫」より発売された。 【画像】作品公式PV 本作は、霊視の力を持つ奥女中・里沙と、記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす江戸人情ファンタジー。 完結となる第5巻では、佐之介の前から姿を消した恭次郎を救うべく、里沙