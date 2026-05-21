けさ山形県村山市の大蔵地域林崎地区でクマ１頭が目撃されました。 村山市によりますと、きょう午前８時５１分ごろ、村山市の大蔵地域林崎地区の檜橋付近でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１．２メートルとみられています。 クマは村山市䑓山にある金子製作所の敷地内を通り、「北から南に向かって大旦川沿いを移動していた」などと、近くを通った人から警察に通報がありました。 市と警察でパトロӦ