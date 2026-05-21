栃木県上三川町の民家に5月14日朝、4人組の強盗が侵入し、住人の富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もケガを負った強盗殺人事件。いずれも16歳の4人の実行犯は犯行中に通信アプリの電話で無職の夫婦、竹前海斗（28）、美結（25）の両容疑者から指示を受けていたことが県警の調べでわかった。 【画像あり】黒髪“スッピン姿”の竹前美結容疑者の学生時代、マスクに帽子、整形を告白したコメント共に投稿された画像、「昔からワ