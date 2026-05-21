宮城県の寺に侵入し現金を盗んだとして、山形県内で男3人が逮捕されました。きっかけとなったのは、山形市内で見つかった「盗まれたナンバープレート」でした。 【写真を見る】きっかけは隠していた“盗品のナンバープレート”群馬県の男3人を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕（山形） 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも群馬県高崎市の、住居不定無職の男（21）、別の無職の男（20）、さらに