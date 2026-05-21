今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『『 ぴょん 』 / feat. 初音ミク ＆ 重音テトSV』というMIMIさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）music : MIMIillustration animation : かわわぎmovie : 瀬戸わらびmix, mastering : はるお﻿『 ぴょん 』 / feat. 初音ミク ＆ 重音テトSVボカロP・MIMIさんが発表した楽曲『ぴょん』（feat. 初音ミク & 重音テトSV）が、公開直後から注目を集めています