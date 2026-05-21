2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が18日、自身のブログを更新。仕事場に持参した手作り“おにぎり弁当”を披露した。【写真】「軽めのランチでおにぎり3個はすごい」「おいしそう」仕事場に持参した山田花子の手作り“おにぎり弁当”山田は「今日のランチは打ち合わせがあると思って軽めにしたのに…打ち合わせは来週でした」「勘違い」「おにぎり弁当」とチャーミングなうっかりエピソードを添えて、おにぎり3個にみずみ