1990年代後半に「BE TOGETHER」などの大ヒット曲で一世を風靡し、“アミーゴ”の愛称で親しまれた歌手の鈴木亜美（44）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。長女（3）との2ショットを公開し、母譲りのビジュアルに反響が集まっている。【写真】「笑顔がまた可愛いね」鈴木亜美に“激似”!?3歳愛娘との親子2ショット鈴木は「バス楽しいね」とつづり、バスの中で撮影した親子2ショットをアップ。バスに乗り満面の笑みを