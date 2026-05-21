タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が21日までに自身のインスタグラムを更新。無許可の路上営業で一斉摘発されたばかりの東京・上野の飲食店街の路上テーブル席での昼飲み姿を公開した。「カメラ会した日上野動物園で動物を被写体にきのちゃんにカメラの設定の仕方とか教えて貰ってその後昼飲みしたよ上野たのしかったー」と笑顔でジョッキを掲げている写真をアップ。ハッシュタグで「上野」「ハシゴ