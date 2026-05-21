歌手の中島美嘉（43）が18日、夫でギタリスト・馬谷勇のインスタグラムに登場。ステージで共演する様子をとらえた、レアな夫婦2ショットが公開された。【写真】「写真で素敵な空間だったこと伝わりました」夫・馬谷勇が演奏する隣で歌う中島美嘉馬谷は「Thank you Taiwan for the wonderful 2 nights」と感謝を記すとともに、台湾で行われたライブの様子であることを紹介。写真には、エレキギターを弾く馬谷の隣で歌唱する、中