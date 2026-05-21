◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間21日、ペトコ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が1番投手兼DHとして先発出場。4登板ぶりの投打二刀流となり、打っては初回表に先頭打者本塁打で自らを援護するなど躍動。投げては5回無失点と好投し、勝ち投手の権利を得てマウンドを降りました。大谷選手は初回表の攻撃で先頭打者として打席に立ち、初球をセンター方向へフェンスオーバーの一撃を放ちます。直後のマウンドでは、1死からミゲル