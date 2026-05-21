歌手のLiSAが、5月20日に開催された全国アリーナツアー『LiVE is Smile Always〜15〜（iCHiNiTSUiTE GO）』愛知・クロコくんホール公演にて、3都市6公演を完走した。アンコールではミニオンズがサプライズ登場し、LiSAが映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版への出演決定を生発表した。【ライブ写真】キュートな笑顔でファンに手を振るLiSAのほか、ライブ写真たっぷり約1年半ぶりに行われたアリーナツ