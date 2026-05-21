6月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表の松本良一フィジカルコーチ（51）が21日に千葉市内で取材に応じた。チームは25日から国内合宿を開始。31日に国際親善試合アイスランド戦（MUFG国立）を行い、6月2日に事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイに入る。同10日にベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルへ移動。ベースキャンプ地では連日、午前に練習を行う予定を組んでいる。松本コーチは練習時間を午前に設