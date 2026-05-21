香港で天安門事件の追悼集会を開いてきた市民団体の代表らが、政権の転覆をあおった罪に問われた裁判の最終弁論が、18日に香港の裁判所で行われました。AP通信によりますと、香港の裁判所で18日、国家安全維持法に違反した罪に問われた市民団体「香港市民支援愛国民主連合会」の元代表らの最終弁論が行われました。この団体は1989年の天安門事件の翌年から香港で追悼集会を主催してきましたが、2020年に香港国家維持法の施行された