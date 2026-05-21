アイドルグループ・虹のコンキスタドールの石浜芽衣による最新デジタル写真集『Maison de meme』が発売された。グラビアシーンでも存在感を高める“めめ”こと石浜が、これまでとはひと味違うガーリーな世界観の中で、新たな魅力を披露している。【表紙】少し背伸び…キュートなルックスからは想像できない大胆ボディを披露した石浜芽衣石浜は2022年のアイドルデビュー以降、「虹のコンキスタドール」のメンバーとして活動する