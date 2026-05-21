4月24日〜5月6日に、東京・ベルサール高田馬場で開催された国内最大級のポーカーの祭典「Japan Open Poker Tour（以下、JOPT）2026 Grand Final」。同大会では、公式スポンサーであるINFORICHが展開するモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」が会場に設置され、長時間のプレーや観戦をサポートした。「CHARGESPOT」のアンバサダーを務めるインフルエンサーのかとゆり。アンバサダー就任1年を迎えた彼女にインタビ