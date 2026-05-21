「人類史上最大のシャドウライブラリ」を自称する海賊版サイトのAnna's Archiveは、繰り返し訴訟を起こされて数百億円規模の損害賠償や永久差止を命じられていますが、支払いには応じずドメインを剥奪されても新しいドメイン名で運営を再開しています。世界最大の出版社であるペンギン・ランダムハウスらが提起した訴訟でも、Anna's Archiveに対し約30億円の損害賠償とドメインの無効化を含む広範な永久差止命令が発令されました。