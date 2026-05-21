◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が夏場所１２日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。ここまで３勝８敗。前日の１１日目に負け越しが決まり、名古屋場所のカド番が決まっていた。１２日目の対戦相手の美ノ海（木瀬）は不戦勝となる。これで夏場所は２横綱、２大関が休場することになった。