両リーグトップの２０本塁打をマークしているフィリーズの主砲、カイル・シュワバー（３３）が３試合連続で欠場し、さまざまな臆測を呼んでいる。２０日（日本時間２１日）の本拠地レッズ戦の試合前、マッティングリー監督は「彼は少し調子がよくなっているが、まだ１００％復帰できる状態ではない」と地元メディアに話している。この日はＤＨにハーパーが入ったが、３打数無安打に終わり、４―９と連敗を喫した。直近１１試合