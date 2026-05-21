ダイソーやセリア、キャンドゥなど、日本には100円ショップがたくさんあります。アメリカに移住後、現地のダイソーへ行ってみたところ、商品価格は2.5ドル(約380円)〜と、日本の3倍以上の相場……。▼あわせて読みたい【関連記事】 アメリカのダイソー、100均感覚で買うと意外な金額に……日本との価格差と品ぞろえを徹底比較してみた物価の高いアメリカでは、日本と同じように安い&便利な100円ショップはないのか⋯;