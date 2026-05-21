◆米大リーグロイヤルズ３―４レッドソックス（２０日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発出場し、５打数１安打、打率は２割５分８厘となった。第１打席から遊ゴロ、投手内野安打、中飛、一ゴロ。９回１死三塁で打点のチャンスも二ゴロに倒れた。吉田はこのロイヤルズ３連戦、初戦に３年ぶりの三塁打