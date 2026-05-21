２０日のテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」第６話で、佐藤勝利とともにダブル主演の土屋太鳳演じる刑事・桃子の料理と、直後に放った?言い訳?が視聴者の驚きなどを呼び、ＳＮＳで話題になった。都県の境を越えた広域事件で、所轄の縄張り主張を抑えて解決にあたる警察庁の移動捜査課。事故や災害時における「救援活動の後方支援」という任務もあり、６話では小学校で起きた陥没事故の現場に出向く。桃子と後