ドイツ、ブンデスリーガ１部のボルシアＭＧがＪ１清水のＭＦ宇野禅斗（２２）の獲得に動いていると、２０日付のスカイスポーツ・ドイツ版が報じた。記事によると、他クラブも興味を示しているとされるが「ボルシアＭＧは新たなＭＦの獲得を望んでいる。全てが順調に進めば、宇野はブンデスリーガのクラブと４年契約を結ぶ見込みだという」と伝えられた。ボランチを務める宇野は２２〜２４年途中まで町田でプレー。その後、清