◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」で先発出場し、３点リードで迎えた７回先頭の４打席目は、パドレス・松井裕樹との日本人対決が実現したが、外角低めのスライダーを打ち損じて平凡なショートフライに倒れた。相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があるが、５