日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、本場アメリカの味わいを楽しめる「ザ・アメリカンバーガーズ」を5月27日から数量限定で発売すると発表した。今回はアメリカの都市名を冠したボリューム満点の3種類が登場し、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーや、バンズの代わりに2枚のチキンで挟んだインパクト抜群のバーガーなど3種がラインアップされている。ザ・アメリカンバーガー