元ＪＵＤＹＡＮＤＭＡＲＹのドラマーとして一時代を築き、現在は音楽プロデューサーとしても活躍する五十嵐公太と、年間１００本を超えるステージを駆け抜けるバイオリニスト心奏♡Ｒａｌａによるユニット「Ｒａｌａのポッケ」が、６月２４日にファーストミニアルバム「ＰｏｃｋｅｔａｂｌｅＰａｒｔｙ」をリリース。同日、東京・渋谷のＪＺＢｒａｔＳＯＵＮＤＯＦＴＯＫＹＯで発売記念ライブを開催する。