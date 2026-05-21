５月２０日に病気のため、６７歳で死去した萩原清調教師＝美浦＝を、ルヴァンスレーヴとのコンビでＧ１級レースを４勝したミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が２１日、栗東トレセンで追悼した。ミルコ・デムーロ騎手は「びっくりしています。最近も競馬場で会って話したりしたので、ショックです。まだ若い。僕の父（が亡くなった時の年齢）と同じじゃないかな。Ｇ１を一緒に勝って、すごく優しい人だった。悲しいですね」